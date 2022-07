Acusan a fuerzas de élite británicas de matar al menos a 54 afganos desarmados

Londres. Un comando de las fuerzas de élite del Servicio Aéreo Especial (SAS por sus siglas en inglés) del Reino Unido mató al menos a 54 afganos desarmados en circunstancias sospechosas, pero la jerarquía camufló los incidentes, reveló el martes la BBC en una investigación.

Los afganos desarmados fueron asesinados a “sangre fría” por las SAS en redadas nocturnas entre noviembre de 2010 y mayo de 2011 y junto a los cadáveres se colocaron rifles AK-47 para justificar los crímenes, según un trabajo de la cadena británica que duró cuatro años.

Varios altos oficiales, incluyendo el general Mark Carleton-Smith que entonces dirigía el comando, estaban al tanto de los incidentes y no los reportaron a la policía militar, dijo la BBC. La cadena británica también dijo que de acuerdo con personas que sirvieron en las fuerzas especiales, los escuadrones del SAS competían entre ellos para conseguir el mayor número de muertes y que el escuadrón analizado por la BBC intentaba conseguir un mayor número de cuerpos que el que había sustituido.

Según la ley británica que rige sobre las fuerzas armadas, es un crimen que los altos mandos militares no reporten a la policía de este ente posibles crímenes de guerra, destacó la BBC.

Carleton-Smith, que se jubiló el mes pasado tras haber sido comandante del conjunto del ejército británico, declinó comentar a la BBC el tema.

El Ministerio de Defensa señaló que el reporte “llega a conclusiones injustificadas sobre acusaciones que ya han sido investigadas en su totalidad”.

La agencia señaló que dos pesquisas independientes han investigado la conducta de las fuerzas británicas en Afganistán y que ninguna de ellas encontró evidencia suficiente para procesar el caso.

“Insinuar cualquier otra cosa es irresponsable, indebido y pone en riesgo a nuestro valiente personal de las Fuerzas armadas, tanto en el campo como en su reputación”, señaló la dependencia en un comunicado.

“El Ministerio de Defensa desde luego que está dispuesto a considerar cualquier nueva evidencia, no habrá obstrucción”, añadió.

La cadena basó su investigación en documentos judiciales, correos y trabajo en terreno de los periodistas en Afganistán.

La investigación de la BBC difundida el martes identificó a 54 personas muertas a balazos en circunstancias sospechosas por acciones de una unidad del SAS entre noviembre de 2010 y mayo de 2011 en la provincia de Helmand.

“Demasiada gente fue asesinada en redadas nocturnas y las explicaciones no tenían mucho sentido. Cuando alguien es detenido, no debe terminar muerto”, comentó un alto oficial a la BBC.



El reporte indicó que emails internos mostraban que altos funcionarios estaban preocupados, pero no reportaron sus sospechas a la policía militar.

El legislador opositor John Healey dijo que las acusaciones son “sumamente perturbadoras” e hizo un llamado al secretario de Defensa, Ben Wallace, para que explique al Parlamento qué acciones medidas para verificar los señalamientos.

