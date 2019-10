La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves que los legisladores están más cerca de un acuerdo con la Casa Blanca sobre revisiones a un pacto comercial que el gobierno de Donald Trump negoció con Canadá y México.

"Puedo decir honestamente que creo que cada día estamos más cerca", dijo Pelosi en su conferencia de prensa semanal.

"El tema es si hay una forma de aplicarlo. Nos sentimos muy bien sobre la posibilidad de que así sea. Aún no lo logramos porque no están las garantías de aplicación que debemos tener. Si bien hay algunas cosas buenas en el proyecto, sólo será una lista de cosas buenas si no se pueden aplicar", agregó.

El pasado 25 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda que el Congreso de su país pueda ratificar antes de las elecciones de 2020 el tratado comercial T-MEC con México y Canadá, debido a la intención de la oposición demócrata de iniciar un juicio político en su contra.

Para que el Congreso ratifique el T-MEC, firmado el pasado diciembre por los tres países norteamericanos para sustituir al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es necesario que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acceda a someter el acuerdo a votación en la Cámara Baja, algo que no ha hecho todavía.

El T-MEC se negoció como reemplazo para el TLCAN, sobre el cual el presidente estadounidense Donald Trump hizo campaña para que se renegociara o cancelara por completo.

El Senado mexicano ya ratificó el T-MEC.

Con información de AP y EFE

lsm