Si hay castigo a la FMF, sólo será de índole económica

Aunque todavía no recibe un documento que confirme que está bajo investigación por el comportamiento de su público, en la Federación Mexicana de Futbol hay tranquilidad, ya que se han asesorado y están seguros de que el castigo de la FIFA —si es que lo hubiera— sólo sería económico. No obstante, en la FMF ya buscan cómo apelar, ya que no consideran que sea algo justo.



