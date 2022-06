Jared Borgetti espera que la Selección Mexicana tenga una buena Copa del Mundo en Qatar.

Pero para eso se necesitan estrellas, figuras, que sus jugadores vivan un buen momento al iniciar el Mundial, y no, según Jared, no hay ninguno en el que se pueda recargar el equipo.

“Para que una selección esté bien requieres de un par de jugadores que estén en un gran momento.... Y no hay ni uno solo”, mencionó el exgoleador del Santos Laguna.



Si los europeos o los de la Liga MX estuvieran en el top de su carrera “te podrías recargar en ellos, pero no es así”.

En ese caso, a pesar de que el conjunto no funcione: “Entiendes que en una que tenga Raúl [Jiménez] la va a meter; que en un mano a mano de [Hirving] Lozano se los va a llevar por velocidad y la va a definir; que [Jesús] Corona y su habilidad harán diferencia; o que a balón parado llegará el especialista y marcará. Pero eso no lo tenemos y si no hay uno o dos jugadores en esos momentos, es difícil”.

Quedan cinco meses para la Copa del Mundo, y espera que en ese tiempo, “los jugadores aumenten su nivel, comenzando por sus clubes, si es así, podemos pensar en que puede tener una buena Copa del Mundo”, mencionó el ahora comentarista.

Y Pardo dice que lo importante es hacerlo bien en el Mundial

El proceso que se vive actualmente con la Selección Mexicana recuerda mucho al del Mundial de Francia 98, según Pável Pardo.

En esa ocasión, bajo el mando de Manuel Lapuente, se tuvo una preparación muy modesta, perdiendo hasta con equipos amateurs... Pero al final, en el torneo hubo otra cara.

“Nosotros vivimos momentos complicados en el 98. Recuerdo que la prensa decía ‘Regrénsenlos’. ‘¿A qué van?’, pero después cambió la historia drásticamente”.



En la preparación rumbo al Mundial de Francia 98: “El técnico [Manuel Lapuente] sabía que lo más importante era llegar bien al primer juego de la Copa del Mundo [que fue contra Corea], eso era lo importante”.

Los juegos de preparación de aquel tiempo, eran “para ver jugadores, analizar quién le iba a dar y quién no... Así lo hizo Lapuente y creo que le dio un buen resultado”.

Pável pide que se tenga fe. “Los jugadores quieren buenos resultados”.

