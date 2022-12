Coacia y Brasil se enfrentan en el primer duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y esto ha provocado que en México un buen número de aficionados considere que está viendo a los Tecos contra el América.

Sí, en todo de broma, aficionados mexicanos han hecho tendencia a los Tecos, por el uniforme de cuadros de la selección croata.

Estos son algunos de los comentarios que han hecho en redes sociales, sobre todo en Twitter:

"Hace mucho no veia a los Tecos jugar tan bien"

"¡Arriba los Tecos!"

"No creí que Tecos jugara tan bien esta primera mitad"

"Que bueno esta el tecos vs america"

"Tecos europeo vs América sudamericano"

"No se si estoy viendo un Croacia vs Brasil o un Tecos vs La Piedad"



Croatas y brasileños disputan el pase a la antesala de la final del Mundial en el Estadio de la Ciudad de la Educación.