Qatar 2022 sí permitirá el uso de máscaras de luchadores

La Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que las máscaras de luchadores sí podrán utilizarse dentro de los estadios de Qatar, dónde se realicen los partidos de futbol.

La SRE dió a conocer un comunicado, donde aclaró que sí se podrá utilizar las máscaras, un artículo tradicional de la cultura mexicana en los juegos, pero obviamente, cuando alguien se identifique en hoteles, plazas o entradas a los estadios, se deberá de mostrar el rostro.

"Las máscaras faciales completas, como las famosas máscaras de lucha libre mexicanas, obviamente tendrían que quitarse por razones de seguridad al ingresar a un estadio", menciona el comunicado.



"Esto no es diferente a que la seguridad solicite que se baje un cubrebocas, algo que todos hemos presenciado y experimentado debido al Covid-19. No se ha establecido ni comunicado ninguna política que diga que los fanáticos no podrán usar tales máscaras en ninguno de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar u otros lugares del país".

En la presentación del taller México -Qatar, Alfonso Zegbe director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y encargado de la oficina Mexico-Qatar, en tierras mundialistas, reiteró que las máscaras se podrán observar en los estadios de futbol y más "si es donde juega México".

