Una Copa del Mundo es el sueño de todo futbolista, a quien daría la vida por estar en un Mundial. Pero Rodrigo de Paul, no, es un jugador que no disfruta la Copa del Mundo. El volante del Atlético de Madrid, siente mucha responsabilidad sobre su espalda, lo que no le ha permito estar a gusto en Qatar 2022.

“La verdad es que no disfrutaba el Mundial, primero por el golpe que tuvimos ante Arabia Saudita”, confesó el volante.



Luego vino el juego contra México, “Con la Selección Mexicana tampoco lo disfruté, porque teníamos que ganar”. Y con Polonia… “un poquitito”.

Es más, ya casi con veinte días en Qatar, “apenas ayer (jueves), fue el primer día que lo pude disfrutar, vimos a la familia, disfruto a mi familia. Cuando termine, supongo, me llevaré los momentos que estoy viviendo, pero ahora es tanta la responsabilidad que tenemos, de hacer felices a muchos argentinos, que bueno… Pero a mí manera soy feliz”.

De Paul siente que Argentina ha vuelto a recuperar confianza, a ser candidata, por lo que pudiera pensarse fue positivo perder el primer juego de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita.



“Fue positivo… No estábamos acostumbrados a perder. Hace mucho tiempo que no pasaba eso, pero así se vio el carácter del grupo que somos. Era un momento para recuperarnos”.

La realidad es que, “esta no es una Copa del Mundo fácil, Alemania, Bélgica están fuera y España la tuvo difícil ayer”.

De cara al juego contra Australia, el argentino asegura que han estudiado muy bien al rival, pero en video: “Debemos de trabajar más en ese aspecto que en el campo, porque no hay mucho tiempo para trabajar en campo. Pensamos que será algo similar a Polonia, nos van a dar la pelota, así que mientras ataquemos y defendamos bien se podrá controlar el juego, y la gente de arriba podrá estar liberada. Algo similar a Polonia”.



La cuestión de jugar con 48 horas después de su último juego de la fase de grupos, frente a los polacos, tiene extrañados a los argentinos: “Es un caso poco atípico, sólo tenemos jueves y viernes para descansar, no sé por qué se dio así, pero estamos bien, estamos acostumbrados a jugar seguido. Hay que recuperarse bien, no hay excusas”.

