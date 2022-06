Quedaron definidas las 32 selecciones que estarán en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 que comenzará el 21 de noviembre y culminara hasta el 18 de diciembre.

En las últimas semanas se conoció el nombre de las tres últimas selecciones que faltaban en el Mundial. Partidos intensos se vivieron y equipos como Ucrania, Escocia, Emiratos Árabes Unidos, Perú y ___ se quedaron muy cerca de obtener su pase a la justa mundialista.



El primer equipo que logró el objetivo fue Gales, que derrotó a Ucrania por el último boleto de la UEFA. Posteriormente Australia, que dejó en el camino a Emiratos Árabes Unidos la eliminatoria de la Confederación Asiática y en el repechaje a Perú en la tanda de penaltis.

La última selección que logró su pase a la justa mundialista es un representante de la Concacaf: Costa Rica. Venció a Nueva Zelanda para así completar a los equipos que participarán en Qatar 2022 y definir cada uno de los grupos.

Qatar

Ecuador

Senegal

Países Bajos



Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales



Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia



Francia

Australia

Dinamarca

Túnez



It's a third successive #FIFAWorldCup for Los Ticos #WCQ pic.twitter.com/SqEcoEcxPc

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2022