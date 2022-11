Qatar 2022: Polonia no se siente menos que México

Cuando se le preguntó al técnico de Polonia, Czesław Michniewicz, si consideraba a México como favorito en el duelo que disputarán por el grupo C de la Copa del Mundo, respondió de forma rápida y contundente: “A los favoritos, también se le pueden ganar”.

Los polacos han lanzado el reto, han puesto los pies en la tierra,. Quizá se les pueda considerar el rival débil al enfrentarse contra México, pero eso “hay que verlo en la cancha”, consideró el entrenador.

“Me parece que muchas veces es el favorito no acaba ganando”, resaltó Michniewicz, “no siempre le ganas a los más débiles”.



Pero en realidad, es que los europeos no ser sienten víctimas en el juego que se desarrollará en el estadio 974: “No veo un desequilibrio tan grande con la Selección Mexicana, o con Argentina o Arabia. Vamos a jugar, a ver qué pasa, los respetemos profundamente a nuestros rivales, pero creemos mucho en nuestra selección”.

En el análisis de México, Czesław Michniewicz profundizó un poco más: “Tiene un técnico que ha trabajado con el Barcelona (Gerardo Martino) y si hablamos del portero (Guillermo Ochoa), pues es su quinto Mundial. (Héctor) Moreno ha tenido mucha experiencia. Seguramente que ellos saben mucho de nosotros. Pero también nosotros sabemos mucho de ellos. En fin, hemos trabajado a fondo, así que hay que trasladar la teoría a la práctica”.



Espera un juego cerrado, un juego de especulación y pocas sorpresas: “Nosotros como los mexicanos nos analizamos bien… No veremos muchas sorpresas en la alineación, en la táctica. Entrenaremos lo que hemos trabajado. Hay poco tiempo para entrenar, y reitero,. No creo que haya sorpresas, y si las hay, no hemos hecho los deberes”.

