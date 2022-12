Mientras la Copa del Mundo de Qatar 2022 llega a su punto álgido, Premier Padel, el principal circuito profesional de pádel, celebró el primer torneo "Legends" de su historia en el espectacular hotel Waldorf Astoria de Lusail.

Invitados por Premier Padel y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, jugadores del fútbol profesional, el deporte y los negocios, junto con jugadores profesionales de pádel locales, se emparejaron para disputar un cautivador torneo por eliminatorias de 40 jugadores.



La notoriedad y el pedigrí deportivo de los espectadores fuera de la cancha casi igualaban a los de los jugadores dentro de ella, con espectadores como Arsène Wenger, Kaká, David Dein y Nadia Nadim, entre otros.

El torneo culminó con la final entre el ganador del Mundial de Francia Vincent Candela y su compañero Khaled Saldoon, que vencieron al Campeón del Mundo con Italia Marco Materazzi y su compañero Mohammed Abdullah en un emocionante tie-break final por 7-5.

La fiesta de presentación contó con la presencia del director general regional de Rolex, Yann Du Pasquier, el presidente y director general de Fifty One East, Bader Al-Darwish, y el presidente y director general de Boich Investment Group, Wayne Boich.

El pádel está considerado como uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo, y Premier Padel ha cambiado el panorama profesional de este deporte tras su lanzamiento a principios de este año. Se han celebrado partidos de pádel al margen de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 durante todo el torneo, ya que las estrellas del fútbol y del deporte acuden en masa a las numerosas pistas de pádel locales de Qatar en su tiempo libre.





¿QUÉ LEYENDAS DEL FUTBOL PARTICIPARON?

Ronaldo – Campeón de la Copa Mundial de la FIFA 1994 y 2002, nombrado tres veces Jugador Mundial de la FIFA y ganador de dos Balones de Oro. Presidente del Real Valladolid

Iker Casillas – Capitaneó a España en la Copa Mundial de la FIFA 2010, también ganó la Eurocopa 2008 y la Eurocopa 2012. Ganó la Liga de Campeones de la UEFA 3 veces con el Real Madrid

Diego Forlan – Ex delantero del Manchester United, Atlético de Madrid y Uruguay. Ganó el Balón de Oro de la FIFA en la Copa Mundial de la FIFA 2010

Francesco Totti – Ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2006 con Italia, hombre de un solo club con la AS Roma de 1993 a 2017

Christian Vieri – Marcó 194 goles en 374 partidos en su carrera, fue el hombre del partido en el que el Lazio ganó la Recopa de la UEFA 1999

Gabriel Batistuta – 2 veces ganador de la Copa América con Argentina, también ganó la Serie A con la AS Roma

Vincent Candela – Ganó la Copa Mundial de la FIFA 1998 con Francia, así como la Eurocopa 2000

Javier Pastore – Ganador de 5 títulos de la Ligue 1 con el PSG, actualmente juega en el Elche de LaLiga

Adlene Guedioura – Internacional argelino, jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2010, ganó la Copa Africana de Naciones con Argelia en 2019

Ronald De Boer – Ganador de la Liga de Campeones de la UEFA en 1995 con el Ajax, también fue nombrado Futbolista Holandés del Año en 1994 y 1996

John Terry – Ganó la Premier League en 3 ocasiones con el Chelsea, además de levantar la Liga de Campeones de la UEFA 2012

Alessandro Del Piero – Ganó la Copa Mundial de la FIFA 2006 con Italia y la Liga de Campeones de la UEFA 1996 con la Juventus

Robbie Keane – Jugó y marcó en la Copa Mundial de la FIFA 2002 con la República de Irlanda, incluido el gol del empate en el tiempo añadido contra Alemania en Sapporo

Clarence Seedorf – 3 veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA con el Real Madrid y el AC Milan, también ganó títulos de liga en España, Italia y Holanda

Marco Materazzi – Ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2006 con Italia, y de la Liga de Campeones de la UEFA 2010 con el Inter de Milán

Patrick Kluivert – Ganador de la Bota de Oro en la Eurocopa 2000, ganó títulos de liga con el Ajax, el Barcelona y el PSV Eindhoven.





ESPECTADORES DESTACADOS

Arsène Wenger – Director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, ex entrenador del Arsenal, con el que ganó tres títulos de la Premier League

Kaká – Campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2002, Jugador Mundial de la FIFA 2007 y Balón de Oro

David Dein – Embajador de la FA inglesa y ex vicepresidente del Arsenal, uno de los fundadores de la Premier League

Nadia Nadim – Ha disputado más de 100 partidos con la selección danesa y ha ganado la Division 1 Féminine 2021 con el PSG Femenino