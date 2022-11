Gerardo Martino asegura que no ha dado, ni dará excusas de la situación que vive la Selección Mexicana en Qatar 2022. De cara al partido contra Arabia Saudita, en donde el Tricolor se juega su supervivencia en la Copa del Mundo, el técnico del Tri, señala que las fallas, las vicisitudes que han rodeado al equipo nacional son circunstancias, y no se agarrará de ellas para exculparse en caso de un fracaso.

“No, no hay necesidad de excusas”, dijo el argentino en la rueda de prensa previa al juego contra los árabes a realizarse en el estadio Lusail. “Tenemos un partido para ganar, y es en lo que nos enfocamos… Si hay algo que este grupo ha hecho es nunca poner excusas, aunque a veces se ponen realidades en la mesa, como las que jugamos bien los 60 minutos, en donde describimos una situación, que no es lo mismo”.



Reiteró que el grupo, “está lejos de poner excusas. Hay que darle respuesta al pueblo mexicano, y si alguien siente que son excusas, pues no es mi posición, sería mediocre para un grupo de trabajo vivir cuatro años, entrenando este equipo y vivir de excusas”.

Pero la realidad es que México, con excusas o sin ellas, está al borde de la eliminación. Para avanzar se debe de ganar por tres goles o más a Arabia Saudita, peor si no se consigue… ¿qué tanto afectará al futuro del futbol mexicano?

Gerardo Martino quiere alagar su respuesta… “La doy en unos días”, pero señala: “Estoy totalmente alejado de que un resultado, el quedar eliminado, que puede ser una frustración grandísima, pero que el futuro (del futbol mexicano) dependa de éste… No estoy de acuerdo con eso, pero lo responderé después, lo aseguro. Aunque creo que debemos de ser más profundos en el análisis".



PARA MARTINO, URGEN LOS GOLES, LA VICTORIA Y CLASIFICAR

Para avanzar a octavos de final, la Selección Mexicana necesita ganar y para ganar necesita marcar goles. El problema es que en esta Copa del Mundo, la sequía de anotaciones en el equipo mexicano es amplia, preocupante, devastadora.

Pero Gerardo Martino ve el lado positivo de las cosas. Cantinfleando dice que no es tan necesario los goles, pero sí ganar, aunque una cosa lleve a otra. “A veces anotar no significa ganar… No sirve marcar si perdemos 7-1”, manifiesta.

Al mismo tiempo reconoce: “En este momento revisten más importancia los goles. ¿Qué si preocupa? Claro, tenemos que ganar, pero los problemas defensivos no solo son de los defensores, así que los problemas de ataque no son sólo de los delanteros. Recuerda que en Sudáfrica 20210 (con Paraguay) hicimos dos goles y avanzamos, y los goles los hicieron los mediocampistas”.



Los dos planteamientos que ha presentado en la Copa del Mundo: el 4-3-3 ante Polonia y el 5-3-2 ante Argentina, no han traído goles al equipo, así que algo habrá que cambiar, que no es lo mismo que improvisar, asegura: “Cualquier cosa que veamos mañana, en ningún caso no habrá estado entrenada; no solamente lo de Argentina estuvo entrenado, el esquema lo hicimos contra Canadá en Canadá (donde el Tricolor perdió) y lo que pase mañana es algo que hemos elaborado”.

Eso sí, asegura que lo que vaya a presentar, es del agrado de sus futbolistas y que no estarán inconforme con esto, como se ha manejado: "Lo que no entra en mi pensamiento es armar esquemas donde los jugadores sientan que no tienen herramientas para ejecutarlo. Si uno piensa, lo de Argentina sirvió en lo defensivo más que en lo ofensivo, pero estaba clara la idea de juego y cómo llevarla a cabo”.

Entonces, ¿cómo marcarle gol a un equipo como Arabia, que tiene su fuerte en la defensa? “Hay que desdoblar más. Necesitaremos seguramente que los laterales sean más largos, que los interiores jueguen más avanzados, que los ataques tengan una terminación. Ese rasgo de partido ganado, partido mejor jugado, es algo que siempre se tuvo, pero hay que marcar goles”.

La situación es complicada: “Sí, hay dos goles que sobran…Uno de Polonia y otro de Argentina, pero somos gente de futbol, estamos obligados a levantar y seguir. Tiene mucho que ver con el amor propio”.

Para Gerardo Martino no es imposible golear a Arabia: “Hace quince días metimos cuatro goles (contra Irak), así que somos capaces de generar diez situaciones de gol, como contra Paraguay y no hacer un gol; y hacer cinco (contra Irak) y meter cuatro. El volumen de juego es lo que me ocupa… Contra Polonia jugamos bien pero no armamos situaciones de gol, ahora hay que armarlas y concretarlas”.

Ante todo lo que rodea este juego, ¿hay miedo en el equipo mexicano? ¿Hay miedo por jugar contra Arabia Saudita? “Los que jugamos al futbol miedo no tenemos. Reconocemos lo bueno que hizo Arabia contra Argentina y el primer tiempo contra Polonia. Pero cuando se compite no hay temor, pero sí mucho respeto”.