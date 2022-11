La actividad de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se reanudó con el partido entre Inglaterra e Irán, en donde además de la goleada de la selección europea, otro tema que dio de qué hablar fue la protesta de los futbolistas iraníes durante la ceremonia de los himnos nacionales.

Los futbolistas de Irán se formaron para entonar su himno, pero al momento que inició, estos decidieron guardar silencio como protesta por la situación de represión que se vive en su país por el reciente asesinato de Mahsa Amini, mujer que fue detenida por desobedecer el código de vestimenta islámico y que provocó un fuerte revuelo de más de dos meses en este territorio.



Por otra parte, en las tribunas del estadio Khalifa se escucharon abucheos a la hora del himno nacional y ondearon banderas y carteles como muestra de apoyo a las mujeres iraníes y apoyo a la represión.

La Selección de futbol no se había manifestado al respecto, pero fue en su presentación en Qatar 2022, ante los ojos del mundo, como lo hicieron y enviaron un fuerte mensaje a su país. De hecho, Ehsan Hajsafi, defensa del equipo, manifestó su preocupación por lo que se vive en Irán.



Los jugadores del seleccionado de Irán guardan silencio durante el himno, antes del encuentro con Inglaterra, debido a la represión hacia las protestas en el país.

“Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son correctas y que nuestro pueblo no está contento. Estamos aquí, pero eso no significa que no debamos ser su voz. Espero que las condiciones cambien según las expectativas de la gente”, declaró de manera cautelosa.

De acuerdo a medios iraníes, hasta el pasado fin de semana habían muerto 410 manifestantes, entre ellos 58 menores, durante los disturbios. 54 miembros de la seguridad también perdieron la vida y alrededor de 17 mil 251 personas fueron detenidas.