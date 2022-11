La Selección Argentina avanzó a Octavos de Final de la Copa del Mundo como primera de grupo tras derrotar a Polonia por 2-0 con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Su rival en fase final será Australia, que superó a Dinamarca en la última fecha de la fase de grupos.



¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN LOS OCTAVOS DE FINAL?



DÍA: Sábado 3 de diciembre

HORA: 13:00 horas Australia clasifica a los octavos de final tras derrotar a Dinamarca ESTADIO: Áhmad bin AliDÍA: Sábado 3 de diciembreHORA: 13:00 horas Ambas Selecciones perdieron su primer partido. La Albiceleste cayó ante Arabia Saudita por 2-1 y los 'Socceroos' fueron goleados 4-1 por Francia.



Si bien Argentina enderezó el camino, no podrá confiarse ni subestimar a la Selección de Australia ya que eliminaron a Dinamarca, una de las escuadras llamadas a ser la revelación de la Copa y que no dieron el ancho.

Por el momento, estos son los partidos confirmados de Octavos de Final: Países Bajos vs Estados Unidos, Inglaterra vs Senegal, Argentina vs Australia y Francia vs Polonia.

