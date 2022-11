Una de las claves para derrotar a Polonia, es que México aísle a Robert Lewandowski, el letal delantero del Barcelona. Y quien más atención debe poner a esto es Guillermo Ochoa, el líder de la zaga mexicana.

El portero de la Selección Mexicana, que vivirá su tercer mundial como titular, afirma que la defensa está enfocada en secar al famoso atacante, pero también al resto del equipo europeo.



“No está en discusión la calidad de Robert y lo que ha logrado”, dijo el portero americanista.

Así que hay que estar muy atentos: “Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que no reciba opciones, necesita de sus compañeros, que le surtan de balones, y debemos de evitar eso”.

Así que para no entrar en especificaciones, la cuestión es clara;: “No hay que darle el balón al rival”.



Simplemente: “Hay que quitarles la posesión y mantenerlos lejos de la portería”. Memo en los dos Mundiales que ha dejado en cero a gente como Neymar, Eto’o: “Va a ser un reto importante, pero no sólo que (Lewandowski) no me anote, sino que todos hagamos las cosas bien y que ellos se preocupen de nuestros delanteros también, que son muy peligrosos”.

El tener de cerca a una figura de clase internacional como Robert Lewandowski, no tiene preocupado al grupo, por lo menos así lo siente Memo Ochoa: “Noto al grupo ilusionado por comenzar el Mundial. Hay mucha gente joven que no tiene experiencia en estos menesteres, pero tiene roce internacional, tienen algunos los Juegos Olímpicos, que es algo similar y muchos juegos encima”.



Hay ansiedad, pero por comenzar la justa: “La ansiedad de ese primer partido va a estar ahí y en lo personal estamos en el nervio del primer juego, esperando con muchas ganas de que llegue el inicie. Queremos jugar, la espera se hace larga”.

