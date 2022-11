La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni presentó la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo en Qatar. Sin muchas sorpresas, se generó la polémica al rededor de la no convocatoria de Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid y que en junio de este año viajó con la Selección para disputar una final aún arriesgando su corazón.



El dirigido por Diego Simeone en España, se sometió a una microcirugía cardíaca para retirarle un tumor benigno en 2014, cuando apenas llegó al Atlético de Madrid. Desde entonces, ha tenido muy pocas intervenciones quirúrgicas y de hecho, fue parte clave del Atleti campeón en 2021 y le valió ser convocado en el proceso de la Albiceleste campeona en 2021.

En junio de este año, la Selección Argentina enfrentó a la Selección de Italia para disputar la Finalissima en el Estadio Wembley; Correa viajó con el alambre que está dentro de su corazón a punto de salirse.

“Eso fue algo complicado. Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo” reconoció Ángel en una entrevista.



“Después del partido me agarró un poco de miedo, a mi familia también, me dijeron que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y podía ser grave. No era un dolor, se me había abierto la cicatriz. Se me asomaba el alambre que tengo. Cuando lo hablé con el doctor, era lo mejor volver a Madrid para poder solucionarlo rápido” añadió.

Esta temporada, lleva 14 partidos jugados y tres goles convertidos en Liga, aunque en Champions jugó seis partidos y no pudo anotar ninguno. Sin embargo, la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo era grande, ya que nombres como Paulo Dybala, Juan Foyth, Nicolás González, sumados a la lesión de Giovani Lo Celso, estaban en duda para entrar a la lista definitiva, pero terminaron por ganarle el lugar.

Siempre demostró su interés y sacrificios para asistir a la Albiceleste. “Con tal de ir a Qatar, voy de aguatero, de cualquier cosa. A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Me siento parte del grupo, cada vez que me ha tocado jugar, creo que lo he hecho bien" declaró hace unos meses.

