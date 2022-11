La aventura de Lionel Messi, en su quinta Copa del Mundo comienza.

El delantero del París Saint Germain, pisó la cancha del estadio Lusail y esta se encendió, pareciendo que estaba en Barcelona, País, Buenos Aires o su natal Rosario.

Messi saltó a la cancha en lo que fue su juego 20 en Copas del Mundo, y desmintiendo que estaría parado para el inicio de la Copa del Mundo, por una lesión en el tobillo.



El juego 20 fue contra Arabia Saudita, nada menos.

Alemania 2006

Lionel Messi jugó su primer partido en Mundiales, el 16 de junio del 2006, en el duelo en que Argentina venció 6-0 a Serbio y Montenegro. El entonces técnico albiceleste José Pékerman, lo hizo ingresar a los 88 minutos. Fue titular en el tercer partido de la fase de grupos ante Holanda e ingresó en los tiempos extra de los octavos de final contra México.



Sudáfrica 2010

Con Diego Armando Maradona al mando, Messi fue titular indiscutible en Sudáfrica 2010. El astro jugó los cinco partidos que disputó Argentina: Nigeria, Corea del Sur, Grecia, México y Alemania.



Brasil 2014

Todos pensaban que este Mundial sería el de Messi, aunque al final no pudo ganar el título al caer frente a Alemania.

Jugó todos los juegos de la primera ronda, Bosnia, Irán y Nigeria, aunque no los completó. De octavos de final en adelante, no faltó a ningún juego contra Suiza, Bélgica, Países Bajos y Alemania.

Rusia 2018

Tres de los cuatro juegos que disputó Messi en Rusia 2018, fueron completos. Contra Islandia y Croacia en primera fase, jugó los 90 minutos y frente a Nigeria salió en la compensación. En octavos de final, jugó todo el partido contra Francia.

