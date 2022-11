En el caso del guardameta, salió lesionado tras recibir una dura patada durante la final de la MLS Cup frente al LAFC, que podría haberlo fracturado.



Massive and scary moment with 10 minutes left in extra time of #MLSCu LAFC GK Maxime Crépeau races off his line and is badly hurt after attempting to cut off Cory Burke’s path to goal

(via @FoxSoccer) pic.twitter.com/Hk06ZSwUUJ

— SI Soccer (@si_soccer) November 5, 2022