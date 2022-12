El antecedente que llena de alegría a Benzema para ser campeón en Qatar 2022

Karim Benzema fue uno de los jugadores que lamentablemente no llegó en óptimas condiciones físicas para disputar el Mundial de Qatar 2022. La lesión en su muslo derecho le quitó la posibilidad de pisar las canchas asignadas para la Selección de Francia en Medio Oriente. Pese a la tristeza que le significa este aspecto al delantero de Real Madrid, podría tener un reconocimiento.

El antecedente que llena de esperanza y alegría a Benzema viene de la mano de un ex futbolista argentino: Daniel Passarella. Si los franceses logran avanzar en la Copa del Mundo y llegan a la final del certamen para alzar el trofeo el 18 de diciembre, el ganador del Balón de Oro puede ser uno de los jugadores campeones de la edición.

El motivo por el cual la esperanza para el futbolista se mantiene intacta, a pesar de su lesión, es que Deschamps no lo sustituyó en el plantel, es decir, no convocó a nadie en su lugar y es parte de la lista oficial de jugadores de la Selección de Francia. Esto es algo que favorece al deportista de 34 años, ya que la FIFA toma en cuenta este aspecto y no los minutos jugados.

El delantero de ascendencia argelina continúa recuperándose de su lesión para poder llegar en óptimas condiciones a disputar los partidos con el Real Madrid, pero el antecedente de Passarella con la Selección Argentina en 1986, indica que Benzema puede recibir su medalla de campeón junto a sus compañeros. Lo que sucedió con el entonces futbolista sudamericano fue que se encontraba imposibilitado para jugar pero también fuera de la lista de convocados por el entrenador de ese año, Carlos Salvador Bilardo.

Daniel Passarella con la playera de la Selección Argentina. Fuente: Instagram @futbolopiniones10

Un desgarro en la pierna y malestares estomacales, hicieron que “El Gran Capitán” no pudiera jugar el Mundial de 1986. Pero la FIFA siempre reconoce al deportista que sigue entrenando con sus compañeros pero no puede sumar minutos de juego. Si bien el caso de Benzema no es igual, tiene sus aspectos en común. Otros casos similares fueron los de Ronaldo (1994) y Franco Baresi (1982).