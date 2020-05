Este viernes por la noche, a los 86 años, falleció Fred Willard , actor de las series "Modern Family" y "Everibody Loves Raymond . La noticia la dio a conocer su representante, Glenn Schwartz y fue confirmada por su hija.

"Mi padre falleció muy pacíficamente anoche, a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos por siempre", expresó Hope Willard al sitio TMX.

Inmediatamente, muchos de sus colegas se volcaron a las redes para despedirlo. "Fue un privilegio que el gran Fred Willard supiera mi nombre. Descansa en paz, Fred. Eras gracioso hasta los huesos", escribió en su cuenta de Twitter Eric Stonestreet , su compañero en "Modern Family" .

Jamie-Lee Curtis , por su parte, escribió: "Está con su amada Mary ahora. Gracias por la profunda carcajada, señor Willard". La actriz hacía así referencia a Mary Willard, la esposa del actor desde 1968 hasta el día de su muerte, en 2018.

"No tengo palabras, un estado en el que Fred Willard nunca estuvo. Fue mi amigo por más de 40 años, un gran comediante que no tuvo competencia porque no hubo otro como él. Fuimos tan afortunados. Adiós, Fred", sumó el actor y músico Michael McMkean .

Wallard era uno de los actores cómicos más queridos y respetados por el público estadounidense. Su carrera en la pantalla grande comenzó en 1975, en la película "Destino fatal" y desde ese momento se convirtió en una de las caras más convocadas del cine. En total, filmó más de 70 películas , pero fue en la televisión donde encontró la mejor plataforma para desarrollar su humor rápido y creativo.

En la última década, brilló en la comedia "The Modern Family" interpretando a Frank Dunphy, pero también participó de Ally McBeal , Saturday Night Live , MADtv y prestó su voz a clásicos de la animación como Padre de familia , Los Simpson , Oye, Arnold y El laboratorio de Dexter . Por su labor en Everybody Loves Raymond fue varias veces nominado a los premios Emmy.

