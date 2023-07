Para Marielena Hoyo Bastien, exdirectora del Zoológico de Chapultepec, este emblemático sitio de la Ciudad de México es un lugar "histórico" que forma parte de todas y todos los mexicanos, sin importar el estado de la República del que provengan.

"Es un lugar histórico, realmente es un lugar que todo mexicano que sea digno de serlo de cualquier parte de nuestra república ha sido parte en algún momento del zoológico de Chapultepec", dijo.

En el marco del primer centenario de vida del zoológico que se conmemora este 6 de julio, la activista aseguró a EL UNIVERSAL que Chapultepec o como ella lo llama "mi viejito hermoso" ha cumplido un papel muy importante en estas décadas por lo que ya merece un "cambio radical".

"Es parte de nosotros, nuestros ruidos, nuestros olores, nuestra parte salvaje y ya ha cumplido un papel muy importante que merece ser reconocido ampliamente pero también aportar a su jubilación, ya llegó nuestro viejito a sus 100 años y yo creo que ya debe de tener un cambio generacional", expresó.

"Tengo enormes recuerdos de Chapultepec"

Hoyo Bastien señaló que este cambio debe apuntar a un zoológico urbano donde ya no haya espacios "tan cerrados' para los animales, particularmente en la CDMX, al tratarse de una ciudad con tanta contaminación atmosférica, sonora y lumínica.

"Mi viejito amoroso, mi viejito tierno que tanto me enseñó y tanto me perdonó -porque ¡cómo comete uno errores!-, ya merece una jubilación, un cambio de concepto para dejar atrás esa historia maravillosa de la que todos fuimos parte", dijo.

Cuando se le pregunta a Marielena, quien estuvo al frente de Chapultepec por más de 10 años y fue parte de una de las remodelaciones más importantes que tuvo en la década de los 90's, cuál es su mejor recuerdo del zoológico afirma que podría contar anécdotas "como por 17 horas".

Así, cuenta que con su llegada al zoológico tuvo la oportunidad de "cumplir la promesa" que una vez hizo un lobo para mejorar sus condiciones de vida.

"Tengo enormes recuerdos; de una ciudadanía que me arropó cuando era yo muy joven, la primer mujer de un gremio que era de hombres; me dieron la oportunidad de cumplir la promesa que una vez hice un lobo, al que vi y me conmovió muchísimo porque estaba en un pequeño espacio y dije 'yo te voy a sacar de aquí, no me preguntes cómo'", contó.

Hoy, en el centenario de uno de los espacios favoritos de miles de capitalinos, Hoyo Bastien se dijo agradecida con la ciudadanía que en esa época "soportaron" que se mantuviera cerrado por más de dos años el Zoológico para su remodelación y a "todos y cada uno" de los animales que le dieron "todo su amor y me permitieron amarlos".

