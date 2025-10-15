Un día después del asesinato del abogado David Cohen Sacal en la colonia Doctores, litigantes que frecuentan la zona comentaron que no les parece segura.

Luis Fernández, abogado con más de 20 años de carrera, mencionó que la seguridad y vigilancia son intermitentes.

“La seguridad es relativa. ¿Por qué? Porque en momentos vemos muchos cuerpos de seguridad y en momentos ya no hay ninguno. Y aparte de esto, cuando llegan a venir algunos funcionarios de los tribunales o de algún centro de justicia es cuando se aparece la seguridad, posterior a esto estamos muy inseguros. Ahora, con la modalidad de los sicarios, está mucho más tremenda”, señaló.

Javier Escobar, otro abogado que se desplaza a la Ciudad Judicial de manera frecuente desde hace más de 20 años, aseguró que la seguridad en la zona sólo es para altos funcionarios del Poder Judicial capitalino.

“Seguridad nada más hay para magistrados y gente que el tribunal quiere cuidar en verdad, pero tanto para empleados del Tribunal Superior de Justicia como para abogados, no la hay”, denunció.

El abogado Francisco Badillo indicó que la inseguridad en la zona se aprecia desde que llega al lugar a buscar estacionarse.

“La situación es mala, dentro, afuera y en las calles aledañas. Llegas y para estacionarte ya te exigen dinero, y esos son otra mafia, no puedes venir en tu coche, es mejor venir en Metro”.

Ayer, en la zona se observó la presencia de dos grúas de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y algunas patrullas haciendo rondines.