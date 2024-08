“Yo ya le dije que sí”, dijo Martí Batres, jefe de gobierno respecto al planteamiento que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum efectuó para formar parte de su próximo gabinete federal

En conferencia de prensa, Batres señaló que será la próxima presidenta quien anuncie el cargo que desempeñará.

Leer más: Metro: estaciones de Línea 1 en rehabilitación podrían reabrir por tramos, asegura Martí Batres

“Sobre el encargo que me dé la doctora, pues la doctora lo va anunciar. No me corresponde a mí anunciarlo. Ella ya me hizo un planteamiento, yo le dije que sí, ella ya lo comentó en términos generales, pero ya la parte concreta, formal, ya decidirá en qué momento lo informa”, refirió .

El pasado 8 de agosto, la presidenta electa adelantó que el jefe de Gobierno, Martí Batres, podría sumarse a su gabinete."Estamos viendo cómo me va a ayudar, luego les platico", dijo Sheinbaum aquella vez.

