"No tengo que dar mi beneplácito", dice Sheinbaum sobre próximo presidente de Morena en CDMX

Sobre que un grupo de consejeros de Morena en la CDMX perfilan al coordinador general de comunicación social de la administración local, Sebastián Ramírez, para ser presidente del partido, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no había sido informada sobre sus interés, pero que no se mete en los temas de quién será el próximo presidente del partido.

“No me lo ha informado, no sé si sea su decisión, tenemos mucho aprecio por Sebastián es un joven, ya no tan joven, brillante, honesto, pero no me ha informado si tiene intereses de dejar la coordinación de comunicación”, dijo en conferencia de prensa.



Sheinbaum Pardo aclaró que no se mete en los temas de quién será el próximo presidente del partido, “no me corresponde, quien debe decidirlo son los consejeros que fueron electos, son 240 consejeros que fueron electos y ellos tendrán que decidirlo todo el Consejo Ejecutivo de Morena en la Ciudad de México”.

“Hay separación entre Gobierno y partido, somos parte de los mismos, pero yo no soy consejera, entonces yo no tendría que dar mi beneplácito”.

afcl