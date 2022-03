"Ya no llevan a casa los filetes": comerciantes de Toluca venden 40% menos pescados y mariscos que otras Cuaresmas

Toluca, Méx.- La venta de pescados y mariscos, crudos y en restaurantes, no logra mejorar pese a la Cuaresma, pues de acuerdo con los comerciantes reflejan hasta 40% menos ganancias en comparación con años pasados, además el producto se elevó hasta 30% su precio este año, sobre todo el pescado para filete y el camarón.

En Zinacantepec donde se ubica el tianguis de pescados y mariscos, quienes se abastecen en La Viga, además de recibir producto de Sinaloa, Tamaulipas y otras entidades, los locatarios dicen que la venta más fuerte de alimentos preparados es sólo en viernes de Vigilia, pues no se come carne.

"Entendemos que no hay dinero, la gente no tiene dinero para comprar pescado, antes se llevaban a casa el filete, lo más barato o aquellos que se podían freír como la mojarra, pero ahora solo comen en el establecimiento y eso que nosotros no hemos elevado la precios, lo que refleja más pérdidas aún", indicó Josué López de Mariscos, de mariscos El Paisano.

Agregó que en años pasados a partir del inicio de la Cuaresma recibían comensales en el negocio, también había ventas diarias, pero el poder adquisitivo está muy "golpeado".



Explicó que dentro de los productos que han elevado su costo también se encuentran el huevo, pan, leche, con los que preparan algunos de los alimentos que ofrecen en los negocios con comida, pero están convencidos de que no podrán incrementar los costos de los platillos, porque eso significa tener menos clientes.

"No podemos arriesgarnos a despedir personal, ellos han soportado los dos años de pandemia, menos salario y bajas ventas, sabemos qué significan familias a las que hay que llevar ingresos", señaló Josué.

"La venta al público está muy baja, de hasta 40% menos, lo que más nos piden quienes vienen a comer aquí es pescado frito, pero ya no se llevan a casa los filetes de pescado que era lo más comprado, por ejemplo algunas veces hasta se vendía mucho la mojarra", señaló Rafael Sánchez López.

Ni semana santa recupera ventas de mariscos y pescados

Admitió que la economía está muy baja, que una semana antes de la Semana Santa, esperaban la llegada de muchas personas, se preparaban con filete de mojarra o sierra, pero ahora no hay interés, apenas si llegan algunos comensales.

Es un tiempo muy difícil, admitió, porque para ellos los mariscos elevaron de precio, además buscan mantener los empleados que hasta el momento han permanecido con ellos, pues saben que son familias que dependen de este negocio.

En el caso de Zinacantepec, los locatarios admitieron que no hay una recuperación en las ventas, por lo que mantienen los precios del año pasado, a pesar de que han tenido alzas en camarón, pulpo y otras especies.



Los más de 100 locatarios de pescados y mariscos de San Luis Metepec, Zinacantepec, se preparan para la venta de la Cuaresma y reconocieron que las ventas han reducido producto del incremento en los precios, toda vez que en la actualidad elevaron hasta en 30% algunos de los productos.

Señalaron que es la mejor temporada, por los que esperan la llegada de los clientes, que ahora sí podrán consumir alimentos en establecimientos del lugar, pues hasta hace un año seguían las restricciones debido al semáforo epidemiológico.



