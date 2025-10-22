La alcaldía Cuauhtémoc informó que hoy por la tarde noche se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en la colonia Morelos.

En una tarjeta informativa publicada en Instagram, la demarcación señaló que el servicio se normalizará alrededor de las 23:00 horas de este mismo miércoles.

"Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en la colonia Morelos. La Segiagua informó que el servicio se normalizará al rededor de las 23:00 horas", precisó.

Explicó que esto debido a que personal técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizará obras de reforzamiento hidráulico sobre la calle Tenochtitlán, esquina Gorostiza, colonia Morelos.

