El Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dijo que los detenidos por los hechos violentos del pasado jueves, ya fueron vinculados a proceso, respectivamente, y que se trabajan en órdenes de aprehensión por el delito de homicidio para casos específicos.

Al ser consultado luego de participar en conferencia de prensa en el gobierno de la ciudad, el jefe de la policía capitalina refirió que de los 8 eventos violentos, se reportaron 6 detenidos, los cuales ya fueron llevados ante un juez, sin embargo, pidió que fuera la fiscalía capitalina, quien de mayor información al respecto.

"De los 8 eventos registrados tuvimos en seis de ellos, detenciones, todas, si no me equivoco, a reserva de que lo confirme la fiscalía, ya fueron vinculados a proceso. Se está trabajando también en las órdenes de aprehensión en los casos específicos por homicidio en los que no se tienen aún", señaló.

El titular de la SSC recordó que en tres de los casos los hechos violentos se derivaron de riñas, y que en el resto de los casos se están estableciendo los móviles fijos, en los que hasta el momento se tiene agresiones directas.

Pablo Vázquez aseguró que los datos preliminares indican que el primer bimestre de 2025 cerrará a la baja en cuanto a carpetas de investigación por homicidio, respecto al mismo periodo de 2024 y 2023.

Enfatizó que el crimen cometido este fin de semana en la colonia Morelos en donde una pareja fue atacada con armas de fuego, también se derivó de una riña.









