Para los mandos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), coordinar el Operativo Pasajero Seguro desde el cielo, a bordo de un helicóptero Bell 407 del agrupamiento Cóndores, los dota de nuevos ojos para atacar a la delincuencia.

Desde las alturas, los mandos dan indicaciones a los elementos en campo para que refuercen revisiones, no rompan filas, o bien se mantengan prevenidos ante cualquier reporte que se emita desde las frecuencias policiales.

La aeronave permite que en minutos la policía capitalina recorra toda la Ciudad, zonas de mayor afluencia de pasajeros, salidas y conexiones con el Estado de México, o bien, vialidades marcadas como puntos rojos de incidencia.

Lee también: VIDEO: Integrantes de "La Maña" balean e incendian camión de transporte público en Chimalhuacán por no pagar extorsiones

EL UNIVERSAL realizó un sobrevuelo en un Bell 407 matrícula XC-DMA acompañado del inspector general Jesús Martínez Escobar, director general regional en la alcaldía Iztapalapa con indicativo Ya´akov, quien explica que se realizan dos sobrevuelos al día: a las 06:00 horas y a las 18:00 horas.

Los pilotos de los cóndores tardan escasos minutos para llegar de una zona a otra, al tiempo que los elementos en campo entran en acción, detienen las unidades y revisan a los pasajeros hombres para evitar que porten armas de fuego, o bien cualquier otro objeto para agredir.

Todos tienen un mismo objetivo: evitar el robo a bordo del transporte público.

El jefe Ya´akov es responsable del Operativo Pasajero Seguro en Iztapalapa, dice que los análisis realizados por la corporación, les han mostrado las zonas de mayor incidencia y en dónde deben desplegar mayor presencia policial. Una de ellas es en la Calzada Ignacio Zaragoza, por ser un punto de ingreso y egreso a la Ciudad de México.

“Los que delinquen, se les hace más fácil la Calzada Ignacio Zaragoza porque agarran carriles centrales (transporte de pasajeros), lo que es por el Metro Peñón Viejo, el transporte agarra carriles centrales y ya no hay salida a la Ciudad, hasta lo que es Río Frío en Chalco, Estado de México”, explicó.

En la alcaldía Iztapalapa el Operativo Pasajero Seguro se aplica en nueve puntos, dijo el mando policial, no sólo en la Calzada Ignacio Zaragoza, sino en la zona del Aguacatillo y en Ermita Iztapalapa, en donde las células de elementos resguardan las rutas de transporte que circulan.

Lee también: La Ciudad de México en niveles históricos de percepción de seguridad

A través de su radio, el mando de la SSC da indicaciones a tierra, a pesar de la distancia, se pueden ver los puntos de revisión, las unidades policiales estacionadas y lo que sus elementos realizan.

Tal vez por eso no duda en modificar algo que no le gusta como que sus elementos no porten el chaleco verde que caracteriza a quienes integran este operativo.

“A ver Omega, por qué no me están haciendo revisiones”, se alcanzaba escuchar en medio del ruido inherente al helicóptero que sobrevolaba la zona.

Pasan por el área de Ermita, e inmediatamente los policías comienzan a detener dos unidades, hacen bajar a los pasajeros y les aplican una revisión preventiva, que no dura mucho, pues de la unidad bajan unas cinco personas.

El jefe Ya´akov indica que entre los objetos hallados en las revisiones, se encuentran armas de fuego, punzocortantes y chalecos balísticos.

Como resultado de la estrategia, en su mayoría, han sido detenciones de delincuentes en flagrancia, que intentan robar la unidad o una vez consumado el delito, son interceptados y reconocidos por las víctimas.