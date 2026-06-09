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Toluca, Estado de México.- El pasado jueves cuatro de junio fue localizado un feto entre las calles Gustavo Baz, esquina con Isidro Fabela a unos metros de la Terminal de Toluca, cuatro días después se dio a conocer que dos mujeres fueron las responsables del hecho.
A través de cámaras del C5, autoridades captaron el momento cuando dos mujeres cruzan por el paso peatonal de la calle Isidro Fabela a unos metros del Parque Luis Donaldo Colosio, a una de ellas se le observa presuntamente caminar con dificultad.
Pasos adelante la cámara de uno de los postes ubicados en dicha vía, capta cuando una de ellas tira sobre la cinta asfáltica la bolsa donde llevaba el feto.
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En la misma grabación se observa a un hombre quien se da cuenta del hecho sin embargo solo decide observar mientras las dos femeninas caminan por una de las calles ubicadas a un costado del Parque Luis Donaldo Colosio.
Hasta el momento por estos hechos no hay personas detenidas, sin embargo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abierta una carpeta de investigación para poder dar con los responsables.
LL
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