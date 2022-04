Víctimas de L-12 presentarán peritaje independiente

La defensa legal de 14 víctimas directas e indirectas de la tragedia de la Línea 12 del Metro anunciaron que en los próximos días darán a conocer un peritaje independiente que realizaron, el cual tendrá como objetivo fincar responsabilidad a funcionarios de la actual administración que, según ellos, están relacionados con la tragedia y que nunca fueron mencionados durante la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre los que destaca la extitular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía.

En una improvisada conferencia realizada frente a la llamada “zona cero”, el abogado de las víctimas, Teófilo Benítez, dijo que ese nuevo peritaje se realizó solamente con fotografías y datos del mismo expediente del caso, por lo que no tiene ninguna validez oficial; aun así, busca que sea vinculatorio. “En este informe habrá nuevas acusaciones, se integrarán a la carpeta de investigación a efecto de llevarlos a proceso y evitar que queden en la impunidad”.

El defensor de las 14 víctimas, quienes de momento no han aceptado la cantidad de dinero ofrecido por la empresas constructora al argumentar que “no es suficiente”, cuestionó los procesos de indemnización y los montos, pues aseguró que ya le pusieron precio de un millón de pesos a la vida de las personas que murieron en el percance de la Línea 12.

“Ellos dicen que dieron un millón de pesos por una vida. Si históricamente ya le pusieron valor a la vida de una persona, será que la vida de ellos valdrá lo mismo, esa es su reparación histórica, un millón de pesos, una vida”, apuntó.

“Víctimas son quienes pueden pedir el cambio de ministerio público”

Luego de que los diputados del PAN solicitaron cambiar a la agente del Ministerio Público María de la Luz Alcázar Alcántar, ya que presuntamente no hay avances en la investigación de la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que solamente familiares de las víctimas del colapso son quienes pueden pedir el cambio de la ministerio público.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo aseguró que la gran mayoría de las víctimas han firmado su acuerdo reparatorio y que han sido respetuosos por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, pero que hay otras que no han firmado, pero que están en su derecho de no hacerlo. No obstante, se les sigue dando atención.

“En todo caso, quien debería pedirlo son las víctimas, ¿no? Y hasta ahora no lo han pedido. La gran mayoría de las víctimas han firmado ya su acuerdo, se ha sido muy, muy respetuoso (sic), tanto por parte de la Comisión de Víctimas del Gobierno de la Ciudad como por parte de la Fiscalía, con todas las víctimas”, dijo Sheinbaum Pardo.

Agregó: “Hay algunas víctimas que todavía no han firmado y tienen sus reclamos, y están en su derecho, pero las propias víctimas han estado de acuerdo con el proceso de reparación del daño y las seguimos atendiendo”.