Trabajadores de restaurantes en el Centro Histórico señalaron que las ventas durante este Día del Padre permanecieron por debajo de lo esperado a pesar del retiro del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la zona.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que diversos establecimientos en la zona lucían con poca afluencia de comensales, aunque comerciantes esperaban una recuperación tras el levantamiento del campamento que permaneció durante 20 días en calles del primer cuadro de la ciudad.

Jessie, mesera de un restaurante 5 de Mayo, comentó que esperaban una jornada con una mayor cantidad de clientes, pero las ventas no alcanzaron ni la mitad de lo proyectado. “Es un día fuerte porque las familias salen y conviven, desayunan o comen aquí, pero ahora nada, está casi vacío”, señaló.

Tras indicar que espera que después del retiro del plantón de la CNTE suban las ventas, consideró que muchas personas aún desconocen que la zona ya fue liberada o prefieren evitar visitarla.

David, trabajador del restaurante bar La Capilla, refirió que desde temprana hora esperaba una mayor afluencia de clientes debido a la celebración del Día del Padre, pero mencionó que el movimiento fue menor a comparación de años pasados.

Aún así van al FIFA Fan Fest

Familias acudieron este domingo al Zócalo capitalino para celebrar el Día del Padre, y disfrutar del Fan Fest o recorrer el Centro Histórico para buscar algún lugar para comer.

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Roberto llegó acompañado de su esposa Paola y su bebé Ramsés, para pasar el día en familia y disfrutar del ambiente que se vivía en el corazón de la Ciudad de México. Explicó que decidió acudir con la camiseta de la Selección Mexicana para seguir el partido.

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