Tultitlán, Méx.— “Nosotros no somos delincuentes, tenemos papeles para comprobar que somos dueños de esos terrenos”, señaló Carolina Fuentes, habitante de la colonia Fimesa 3, durante una manifestación en la que dieron el paso libre a automovilistas por más de 3 horas en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro.

La protesta la llevaron a cabo para exigir a las autoridades les ayuden a solucionar el conflicto legal que sostienen con el gobierno de Tultitlán para recuperar predios, escrituración de viviendas y evitar el cambio de nombre a la comunidad y que no sea nombrada como La Cuarta Transformación.

Después de las 3 horas de protesta, les ofrecieron un diálogo con personal de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, a la cual le plantearon que existen más de 90 carpetas de investigación respecto al caso de los predios, señalando que presuntamente tuvo injerencia la exalcaldesa y hoy diputada local, Elena García.

Acusaron que, cuando iban a manifestarse, en la colonia llegaron más de 100 agentes entre municipales, estatales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. “No nos dejaban salir, nos empezaron a poner policía municipal, estatal y vial en todas las entradas de nuestra colonia y estamos exigiendo que nos puedan ayudar”, mencionó Fuentes.

En tanto, en la madrugada, el ayuntamiento de Tultitlán desplegó un operativo para recuperar un terreno donde planea construir una preparatoria, pues, según las autoridades, le pertenece a la Preparatoria Oficial 296 Fidel Castro Ruz.

El terreno fue recuperado de manera exitosa, afirmó el gobierno municipal.