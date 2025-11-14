Vecinos de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, realizaron ayer dos bloqueos simultáneos para exigir al Gobierno de la Ciudad de México la suspensión inmediata de las obras de la Línea 14 del Trolebús, proyecto que, dijeron, afectaría la movilidad local, incrementaría la inseguridad y alteraría la vida cotidiana de la zona.

Los inconformes cerraron desde temprana hora los cruces de las calles San Alejandro, San Gabriel y Santa Úrsula, donde colocaron cuerdas, lonas y pancartas.

En ambos puntos se congregaron decenas de habitantes, muchos de ellos organizados a través de redes vecinales, quienes denunciaron que el trazo del nuevo corredor eléctrico atravesaría directamente su colonia sin haber sido consultados.

“El Trolebús no nos sirve para nada”, declaró la señora Linda Samudio, vecina con más de tres décadas viviendo en la zona.

“No estamos en contra del transporte público, estamos en contra de que nos impongan una obra sin informarnos nada. Aquí vivimos cientos de familias y nadie vino a preguntarnos si estábamos de acuerdo”, denunció.

De acuerdo con el proyecto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la nueva ruta del Trolebús cruzaría por las calles San Alejandro y San Gabriel, zonas que, según los habitantes, no fueron contempladas para un corredor de alta demanda.

Varios vecinos explicaron que estas vialidades funcionan como pasajes internos y que su ampliación generaría mayores riesgos, especialmente para niños y adultos mayores.

“Con este Trolebús quieren convertir nuestras calles en avenidas de paso, y eso va a traer más tráfico, más ruido, más inseguridad. Nosotros no vamos a permitir que destruyan nuestra tranquilidad”, agregó Samudio.

“Todo lo están metiendo disfrazado de movilidad para justificar las obras alrededor del estadio. No nos dijeron nada, no hubo asamblea, no hubo aviso, nada”, comentó José Luis Quintero, comerciante afectado por los cierres viales.

La manifestación se extendió a Circuito Azteca y calle San Alejandro, donde un segundo grupo de vecinos mantuvo una protesta paralela que complicó aún más el tránsito vehicular en el sur de la ciudad.