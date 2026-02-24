Vecinos del edificio Isabel, ubicado en Tacubaya, advierten que están viviendo un proceso de gentrificación por parte de la Fundación Mier y Pesado —encargada del inmueble histórico— toda vez que se busca vaciar el inmueble con fines de especulación inmobiliaria, desplazando así a gente que lleva viviendo ahí toda su vida.

“Hay diversas prácticas sistemáticas para sacar a los vecinos y no hacer esta renovación de contratos”, señaló a EL UNIVERSAL una vecina, quien por seguridad pidió anonimato.

El edificio fue diseñado por el arquitecto Juan Segura hace casi 100 años, está catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y se encuentra dentro del polígono del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Patrimonial de Tacubaya.

El fin de semana el Invea colocó sellos de clausura de las obras que se llevaban a cabo al interior de dicho inmueble, al detectar posibles irregularidades, ilegalidades e ilícitos, así como la falta de cumplimiento de la normatividad aplicable a Áreas de Conservación Patrimonial.

No obstante, los vecinos aún mantienen las acciones para evitar el desalojo de quienes los habitan y dijo que alrededor de 50 se han organizado “para enfrentar esta situación”.