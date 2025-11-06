En el módulo de vacunación ubicado en Homero número 213, en Polanco, la afluencia de personas se mantiene constante. Llegan entre 20 y 25 personas cada día, principalmente adultos mayores, dijo Rosa Alva, responsable del punto de inoculación.

Explicó que durante las primeras dos semanas de operación atendían a 100 personas diarias.

“Eran más cuando iniciamos, ahorita puro adulto”.

La enfermera refirió que en el módulo se aplican vacunas contra la influenza, a mayores de cinco años con identificación, así como la de neumococo para adultos mayores de 60 años y personas que presenten receta médica.

Se encontraban aplicando vacunas de Covid-19 de Moderna y Pfizer, sin embargo, detalló que ahora se encuentran agotadas, por lo que esperan un nuevo suministro.

Destacó que la vacuna más solicitada es la de la influenza.

Fernando Garduño, de 51 años, comentó que era importante aplicarse en esta temporada del año.

“Es para estar protegidos de cualquier enfermedad y los virus de esta época, como está frío es más fácil que te enfermes”, dijo mientras esperaba su turno para su vacuna.

Relató que planea invitar a su familia a que acuda a los diferentes centros de vacunación.

Iskander García, de 49 años, se aplicó la vacuna de la influenza y destacó el buen trato y la rapidez, tan sólo 20 minutos.

“Es mi primer año en el que asisto a estas instalaciones y me gustó, planeo repetir el proceso el próximo año”, dijo.

Subrayó la importancia de cuidarse y buscar módulos. “Por los contagios, es importante acudir a estos centros. Yo decidí venir a esto porque trabajo cerca, pero igual hay que buscar uno cerca”.