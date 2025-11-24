La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos y saturación en varias líneas, entre ellas la 8, A, B, 1, 3 y 2.

A través de x, usuarios de la línea 8 comentaron que: “se vienen deteniendo mucho en cada estación... No llueve y hay altísima afluencia como siempre, hasta cuándo vamos a tener el servicio que prometieron”; otro pasajero escribió: “#L8 en Constitución dir Garibaldi está horrible. Un mundo de gente y nada de trenes. En 22 minutos solo ha pasado 1 tren”.

Ante estas quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8”.

Pasajeros de la línea A informaron que “la Línea A está detenida” y cuestionaron la falta de avance pese a que, según usuarios, no había gran concentración en estaciones: “La pregunta del millón: si no hay afluencia en las estaciones de la Línea A, ¿por qué el metro está tardando en cada estación?”.

El STC contestó: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

Usuarios reportaron que la Línea 7 “dirección Rosario está detenida” y exigieron explicaciones: “Línea 7 qué ocurre? ¿Por qué los retrasos? Y no salgan con la tontería de que hay mucha afluencia, eso es obvio: es lunes, día laboral y de escuelas. La cuestión es… ¿por qué no están preparados para la afluencia de personas?”.

En la Línea B también se documentaron retrasos; un usuario preguntó: “Buen día, ¿saben cómo va el avance en la Línea B?”, mientras que otro agregó que el tren iba “haciendo base en estación Ecatepec, retraso 8 minutos”.

La Línea 1 presentó saturación considerable, principalmente en San Lázaro, donde un pasajero escribió: “San Lázaro súper llena. Ya no cabe nadie en el andén y se tardan en pasar, aparte de que llegan atascados”; otro usuario reclamó: “Pueden apresurar el avance de su fracaso millonario conocido como nueva Línea 1 ya que ya está peor de como estaba antes”.

En la línea 3, usuarios denunciaron que “otra vez no pasa la 3” y que “no ha pasado el metro en Etiopía; de por sí hay un caos en la ciudad y ustedes no apoyan!!!! Por favor que cambie el avance”.

En la Línea 2 los retrasos también fueron constantes. Pasajeros preguntaron: “¿Por qué está lenta la Línea 2?” y criticaron el servicio diario: “¿Qué pasa con la Línea 2? No es posible que todos los días tengan un pésimo servicio, con retrasos por culpa de su pésima gestión de trenes”.

