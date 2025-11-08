Más Información

"Te juro que no te voy a fallar" Grecia Quiroz dedica mensaje en memoria de Carlos Manzo

México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima

“Los funcionarios de hoy tienen la piel demasiado sensible, no quieren que se les diga nada”: cartonistas en EL UNIVERSAL

Generación Z marcha en la CDMX; exigen frenar la violencia en México, pero policías les impiden el paso al Zócalo

Autoridades en alerta por impacto del frente frío 13; estos son los tres estados más afectados

Elías Lixa, coordinador de diputados federales del PAN, choca en calles de Mérida y provoca volcadura

Esta tarde se registró el choque entre una unidad del y un coche particular en el cruce de y la calle Tehuantepec, en la colonia Hipódromo.

El saldo del incidente fue de siete mujeres por golpes menores dentro del transporte público.

De acuerdo al Sistema de Transporte Metrobús, la unidad involucrada en el choque circulaba sobre el carril confinado en dirección al sur cuando un coche color blanco giró a la izquierda "provocado el impacto".

Cuando los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar revisaron a las personas lesionadas pero ninguna ameritó ser trasladada a un hospital.

La unidad siniestrada fue retirada del lugar para permitir el paso vehicular, mientras que el sistema Metrobús aseguró que colaborará en las investigaciones para deslindar responsabilidades.

