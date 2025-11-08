Esta tarde se registró el choque entre una unidad del Metrobús de la Línea 1 y un coche particular en el cruce de avenida Insurgentes y la calle Tehuantepec, en la colonia Hipódromo.

El saldo del incidente fue de siete mujeres lesionadas por golpes menores dentro del transporte público.

De acuerdo al Sistema de Transporte Metrobús, la unidad involucrada en el choque circulaba sobre el carril confinado en dirección al sur cuando un coche color blanco giró a la izquierda "provocado el impacto".

Cuando los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar revisaron a las personas lesionadas pero ninguna ameritó ser trasladada a un hospital.

La unidad siniestrada fue retirada del lugar para permitir el paso vehicular, mientras que el sistema Metrobús aseguró que colaborará en las investigaciones para deslindar responsabilidades.

