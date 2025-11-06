Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Cinco personas, entre ellas un menor de edad, resultaron lesionadas luego de que una unidad del Metrobús realizara un frenado de emergencia en el cruce de las calles Ayuntamiento y Balderas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la unidad con matrícula 5031, perteneciente a la Línea 4 del sistema de transporte, se vio obligada a detenerse abruptamente cuando una mujer de aproximadamente 30 años intentó cruzar los carriles confinados del Metrobús.

El frenado repentino provocó que varios pasajeros cayeran dentro del vehículo. Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron al lugar y atendieron a tres pasajeros y a un menor que se encontraban en el interior de la unidad.

La mujer peatón también resultó lesionada, con golpes en el hombro y la pierna, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica.

Durante las labores de atención y retiro de la unidad, la circulación en la zona se vio afectada por varios minutos. Autoridades capitalinas exhortaron a los peatones a respetar los carriles confinados del Metrobús para evitar accidentes.

