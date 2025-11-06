Cinco personas, entre ellas un menor de edad, resultaron lesionadas luego de que una unidad del Metrobús realizara un frenado de emergencia en el cruce de las calles Ayuntamiento y Balderas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la unidad con matrícula 5031, perteneciente a la Línea 4 del sistema de transporte, se vio obligada a detenerse abruptamente cuando una mujer de aproximadamente 30 años intentó cruzar los carriles confinados del Metrobús.

El frenado repentino provocó que varios pasajeros cayeran dentro del vehículo. Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron al lugar y atendieron a tres pasajeros y a un menor que se encontraban en el interior de la unidad.

La mujer peatón también resultó lesionada, con golpes en el hombro y la pierna, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica.

Durante las labores de atención y retiro de la unidad, la circulación en la zona se vio afectada por varios minutos. Autoridades capitalinas exhortaron a los peatones a respetar los carriles confinados del Metrobús para evitar accidentes.

