Toluca, Méx.— Afectaciones en vialidades y una persona sin vida fue el saldo de las lluvias registradas en las últimas horas en el Valle de Toluca.

La madrugada de este martes, Jonathan Consuelo fue localizado sin vida, luego de que la noche del lunes la corriente lo arrastró en el municipio de Calimaya.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor viajaba a bordo de su cuatrimoto cuando el afluente que se formó en la localidad de Zaragoza de Guadalupe lo arrastró.

Bomberos y cuerpos de emergencia que mantenían un operativo de búsqueda, hallaron el cuerpo del joven en el municipio de Tenango del Valle. De inmediato, realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo.

En tanto, automovilistas reportaron el cierre de la carretera que conduce hacia el Zoológico de Zacango debido a encharcamientos y acumulación de lodo, lo que provocó que varios vehículos quedaran varados.

Autoridades municipales iniciaron labores de limpieza en las zonas afectadas.

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