A unas horas de que reabran seis estaciones de la Línea 12 del Metro, que fueron cerradas el 3 de Mayo de 2021 cuando una trabe se colapsó, cayeron dos vagones y murieron 26 personas, todavía hay tramos donde se realizan trabajos y hay cierres a la circulación en avenida Tláhuac.

Mientras, en la parte elevada metálica, los trenes siguen con las pruebas, incluso circulan en el tramo de las estaciones de Olivos y Tezonco donde ocurrieron los hechos y que, según dictámenes de DNV y de la fiscalía capitalina, la causa del desplome fue por errores en el proceso constructivo de la Línea Dorada.

Ayer, en un recorrido por la zona, a la altura de la estación Periférico Oriente, que es la terminal provisional desde Mixcoac, EL UNIVERSAL pudo constatar que aún hay trabajos de pintura y jardinería, con personal en grúas de elevación, montones de grava y tierra, partes de la banqueta aún abiertas y trabajos de colado.

Poco antes de llegar a la estación Tezonco los trabajos continúan con grúas de elevación para trabajadores, andamios aún colocados con personas pintando parte de los claros y dos carriles de avenida Tláhuac cerrados, uno a cada lado.

“Ya era hora, estuvieron años con esto y para los que trabajamos aquí era una pesadilla; (...) ahora, más les vale que no vuelva a pasar lo que la otra vez. Yo no me subiría segura”, opinó Sandra, locataria de un puesto afuera de la estación Tezonco.

Personal de limpieza y de seguridad y trabajadores dentro de las estaciones recorren las instalaciones.

Entre estación Tezonco y Olivos, se encontraron varios camiones de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Sin embargo, los trabajos en este tramo ya están concluidos.

Justo abajo de la estación Olivos todavía se encuentra personal de la obra realizando trabajos de colado y con varillas en el camellón bajo el tramo elevado, aún con material de construcción acumulado bajo los pilares que sostienen la línea.

Igualmente se observa un tractor mecánico bajo la estación, operando a un costado de un camión de carga recogiendo cascajo, tierra y grava del camellón.

“Pues yo sólo espero que esta vez sí lo hagan bien, se tardaron mucho tiempo y es de esperar que no vaya a ocurrir otro accidente. Lamentablemente lo voy a tener que usar, aunque la verdad no me sentiré muy cómoda, al menos al principio”, opinó Romina, habitante de Tláhuac.

A pesar de que las obras en la zona son menores, el tránsito vehicular se acumula en varios puntos de avenida Tláhuac, especialmente en tramos cerrados o con reducción de carriles por las obras.

“Sí le da uno una pensadita antes de subir, yo estaba aquí cuando se cayó y la verdad sí estuvo muy feo”, consideró Carlos.

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, anunció el sábado pasado que hoy reabrirán las seis estaciones que faltaban (Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac) para que esté operando al 100% la Línea 12 del Metro.

EL UNIVERSAL publicó que el Comité Técnico Asesor de la Línea 12 elaboró una Guía de Conservación para dar seguimiento, vigilar y monitorear el comportamiento del tramo elevado metálico reforzado, lo que permitirá identificar cualquier anomalía, como deformaciones que se presenten en la vía y darle solución de forma inmediata, a fin de evitar que ocurra un incidente como el del 3 mayo de 2021.