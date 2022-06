Tribunal ordena destitución de Cuevas

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México notificó a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, sobre su destitución por un año debido al delito de abuso de funciones por el cierre del Deportivo Guelatao, en octubre de 2021.

La alcaldesa tiene 15 días para impugnar esta determinación, por lo que esta notificación no significa que vaya a dejar el cargo de manera inmediata.

Al respecto, Cuevas aseguró que no se va a mover de su cargo, y anunció que combatirá jurídicamente esta inhabilitación notificada ayer por la tarde.

“Quiero dirigirme especialmente a los vecinos, que son a los que me debo: acostúmbrense, no va a ser ni la segunda ni la última batalla legal que vamos a llevar a cabo. La sentencia que nos notifican el día de hoy a las 17:00 horas no es una sentencia definitiva, es una sentencia que se va a combatir ante las instancias correspondientes con la finalidad de ganarles una vez más”, recalcó.

Asimismo, dijo que “a ver si pueden” quitarla del cargo y recordó que su único delito fue cerrar el Deportivo Guelatao por 41 días para garantizar la seguridad de los usuarios, y sobre ello, afirmó que hizo lo correcto.

“Vine aquí a gobernar y a servirle a la gente y voy a seguir trabajando para la gente. Vamos a combatir jurídicamente este tercer round y vamos a ganar nuevamente. Una sola persona llamada Sandra Cuevas está poniendo en jaque al gobierno, una sola persona que no tiene poder, una sola persona que no viene de familia de ricos, una sola persona está logrando eso”, expuso.

En este sentido, subrayó que su gobierno no se va a detener por nada ni por nadie.