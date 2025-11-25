La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva el caso de Montes Apalaches 525, en la colonia Lomas de Chapultepec.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró que el Congreso de la Ciudad de México incumplió con una sentencia que les ordenaba cambiar el uso de suelo en ese predio de área verde a habitacional, por lo que turnó el asunto a la SCJN.

“Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y, con testimonio de esta resolución, envíese este incidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo cuaderno de antecedentes que se forme; asimismo, con el respectivo testimonio comuníquese al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a fin de que haga lo propio con los autos del sumario de amparo 1321/2007 y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido”, precisa la sentencia que recibió el Congreso local.

Tras varios amparos promovidos por Inmobiliaria Trepi, juzgados federales ordenaron al Congreso local cambiar el uso de suelo en Montes Apalaches 525. El pasado 9 de abril el Poder Legislativo en la Ciudad aprobó el acuerdo AC/CCDMX/I/JUCOP0/1A/048/2025 para restituir el uso de suelo Área Verde AV al predio de Montes Apalaches, a pesar de que se les pedía cambiarlo a habitacional con restricciones.

“Se precisa, además, que en el caso concreto no se vulnera lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente en el año 2007, toda vez que este Congreso emite el presente pronunciamiento con base en el uso de suelo existente con anterioridad a la expropiación… En consecuencia, se restituye el uso de suelo referido previamente, en cumplimiento de la ejecutoria mencionada y de la resolución incidental de fecha 14 de abril de 2016”, se lee en el acuerdo que fue aprobado.

Sin embargo, la inmobiliaria impugnó, y en julio se aperturó un incidente de inejecución de sentencia en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa. El Sexto Tribunal Colegiado emitió la sentencia de este incidente de inejecución y resolvió que el Congreso capitalino “ha incumplido”.

En 1992 el predio de Montes Apalaches 525 fue expropiado por el entonces Departamento del Distrito Federal y fue declarado como Área de Valor Ambiental.

El problema radica en que en ese entonces no se realizó el pago de la indemnización correspondiente a la inmobiliaria, ni se dio el mantenimiento necesario para destinarlo a la conservación ecológica, por lo que Trepi ha pedido que les devuelvan este predio de cuatro mil metros cuadrados.

