Hugo Monroy, hijo de Antonio Monroy, el comensal que fue asesinado a golpes por meseros y personal de seguridad de “La Polar” el pasado 8 de enero, aseguró en sus redes sociales que seguirá luchando por hacer justicia en memoria de su papá y que seguirá luchando para obtener justicia, esto como respuesta a la decisión de la Fiscalía General de Justicia capitalina, que en días pasados retiró los sellos de clausura en dicha cantina.

En un video difundido en su cuenta de Twitter, Hugo Monroy señaló que no se quedará cruzado de brazos, y buscará que no quede impune el asesinato de su padre, advirtió que luchará contra este tipo de acciones de opacidad y corrupción de las autoridades y mencionó que a raíz de esa acción, las últimas semanas han sido de profunda tristeza, dolor y angustia.

“Es un torbellino de emociones esta semana, se sumó la sorpresa, la indignación y el enojo, porque las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Ministerio Público decidieron que era una buena idea retirar la custodia del lugar, había policías resguardando el inmueble, para devolverlo a sus dueños”.

“Sin embargo, se los digo fuerte y claro, no me voy a dejar, no me voy a quedar callado, no voy a bajar los brazos, y sobre todo no vamos a permitir este tipo de acciones de corrupción, de opacidad y de un mal trabajo de las autoridades. Me parece increíble del lado de quienes son corresponsables de lo sucedido con mi papá y les den todas las facilidades, porque además está plenamente acreditado, hay videos en la red, que no era la primera vez que se suscitaba un hecho de intimidación y de violencia hacia los clientes, por lo tanto, se los repito, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar cruzado de brazos, no voy a dejar de luchar para que se le haga justicia a mi papá”, expuso.

La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) determinó el levantamiento del aseguramiento ministerial del restaurante y entregó sus instalaciones al apoderado legal. En consecuencia, la alcaldía Cuauhtémoc precisó que el sitio permanecerá cerrado por un procedimiento administrativo con sellos de clausura y permanecerá cerrado.

Los abogados del restaurante promovieron un juicio de amparo contra esta determinación, pero la autoridad judicial determinó que no procedía, por lo que se mantiene la clausura.

rcr