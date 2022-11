Tras denuncias de cobros excesivos, Profeco sanciona a cuatro restaurantes en terrazas del Zócalo

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield anunció que cuatro restaurantes terrazas con vista al Zócalo fueron sancionados por abusos al consumidor.

Lo anterior ante revisión que realizó la dependencia derivado de quejas de usuarios que denunciaron cuentas elevadas por consumo en dichas terrazas ubicadas en la capital.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, Ricardo Sheffield, y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) firmaron un convenio para evitar que haya abusos por el pago de consumo de turistas al acudir a dichos sitios.

“Por supuesto, tiene una parte que tiene que ver con capacitación y orientación, pero una parte que nos interesa mucho es que no haya abusos a los turistas, ni a los consumidores de la ciudad. Por supuesto cada restaurante tiene sus características y además esa es la riqueza de la ciudad, pero lo que no queremos es que haya abusos, que la gente se siente en un restaurante y que no sepa cuánto va a pagar al final en su cuenta”, dijo la Jefa de Gobierno.

Pide Profeco seguir denunciando los abusos

La mandataria capitalina explicó que “La idea es prevenir, sí sancionar si es necesario, pero prevenir. Por ejemplo, acciones como: tener la vista siempre la carta, si uno va a entrar a un restaurante que tenga a la vista a la carta para que no haya ningún engaño. Y un decálogo, como bien señala el presidente de la CANIRAC, en donde los restaurantes sepan, el consumidor o la consumidora sepan, y también el Gobierno de la Ciudad pueda dar orientación en este sentido”, acotó.

El titular de la PROFECO indicó que en caso de abusos, los comensales pueden llamar al teléfono de la Locatel, de lunes a sábado, y no pagar la cuenta: excepto los domingos porque ese día no labora personal de la dependencia, en ese caso, deberán pagar la cuenta y proceder a emitir su denuncia.

“Que llame a Locatel o al 5555688722 y no pague la cuenta. Hay buena relación de años entre Locat6el y el teléfono del consumidor, nos pasamos llamadas. Denuncien vía telefónica de inmediato y podemos atenderlo antes de que pague la cuenta”, dijo.



