Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron un operativo en "Mausoleos del Centro" en la alcaldía Azcapotzalco, lugar que se mantiene bajo investigación por la desaparición de dos personas desde el pasado 21 de junio del 2023, y presuntamente fueron encontradas bolsas con restos humanos.

En el número #553 de la calzada Camarones, en la colonia Santa María Malinalco, se efectuó una diligencia de seguridad donde agentes forenses en conjunto con bomberos de la Ciudad de México y policías metropolitanos ingresaron al inmueble.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se hallaron dos bolsas con restos humanos.

La zona permaneció cerrada y acordonada mientras los agentes de investigación recabaron las muestras, mismas que fueron trasladadas en dos unidades móviles de investigación forense al ministerio público local donde continuaran las indagatorias.

Presuntamente, el dueño se encuentra vinculado a la desaparición de dos personas. Foto: Valente Rosas. EL UNIVERSAL

Funeraria bajo investigación

Durante la noche del 27 de junio del 2023, agentes capitalinos efectuaron un cateo dentro de "Mausoleos del Centro" dónde fue detenido Erick Ismael "N", dueño de la funeraria, por el delito de desaparición de persona cometida por particular, agravada, por lo que se mantiene detenido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La FGJCDMX indicó que esa noche en el domicilio se encontraron indicios como ropa y una motocicleta pertenecientes a una víctima identificada como Luis Antonio, de 52 años de edad.

Además, existen reportes de que Ismael podría estar involucrada en otra desaparición de Ladislaio Victoria, de 79 años de edad, que fue visto dentro de la funeraria, por lo que el negocio se mantendrá asegurado.

Familiares piden que sean devueltos los restos de los demás difuntos

Al darse a conocer la noticia del operativo dentro de los "Mausoleos del Centro" decenas de personas se dieron cita para reclamar los restos de sus fallecidos, quienes se encuentran dentro de la funeraria desde el mes de junio del 2023.

"Tengo la urna de mi papá aquí, llevo miles de escritos en la alcaldía Azcapotzalco para que me los devuelvan, pero no me dan respuesta, pensamos que nos devolvían hoy los restos" dijo Yolanda González.

Entre la confusión, los deudos se acercaron para solicitar información respecto a que se harán con los cuerpos incinerados y en proceso de entrega, quienes al no tener más información regresaron a sus hogares sin respuesta.

