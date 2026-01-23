Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

México se salva en Panamá gracias a un autogol; Javier Aguirre corta la racha negativa

México se salva en Panamá gracias a un autogol; Javier Aguirre corta la racha negativa

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Chalco, Méx.— Trabajadores del sector salud —principalmente personal de limpieza y apoyo operativo— protestaron varias horas en algunos municipios del oriente de la entidad en demanda del pago de su salario, prestaciones laborales y dotación de insumos para sus actividades.

Las movilizaciones crearon bloqueos y cierres parciales en accesos a hospitales.

Los inconformes denunciaron falta de pago de salarios atrasados y recorte o pago incompleto del aguinaldo de 2025 por la empresa Fortaleza que los contrató.

Revelaron además escasez de insumos básicos para labores de higiene y limpieza en las unidades médicas (detergentes, guantes, bolsas, entre otros).

Estas quejas se concentran en hospitales y clínicas de Chimalhuacán, Texcoco, San Salvador e Ixtapaluca. Un grupo se apostó en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla en donde levantaron las plumas para permitir el libre paso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]