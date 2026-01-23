Chalco, Méx.— Trabajadores del sector salud —principalmente personal de limpieza y apoyo operativo— protestaron varias horas en algunos municipios del oriente de la entidad en demanda del pago de su salario, prestaciones laborales y dotación de insumos para sus actividades.

Las movilizaciones crearon bloqueos y cierres parciales en accesos a hospitales.

Los inconformes denunciaron falta de pago de salarios atrasados y recorte o pago incompleto del aguinaldo de 2025 por la empresa Fortaleza que los contrató.

Revelaron además escasez de insumos básicos para labores de higiene y limpieza en las unidades médicas (detergentes, guantes, bolsas, entre otros).

Estas quejas se concentran en hospitales y clínicas de Chimalhuacán, Texcoco, San Salvador e Ixtapaluca. Un grupo se apostó en la caseta de cobro de San Marcos de la autopista México-Puebla en donde levantaron las plumas para permitir el libre paso.