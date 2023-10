Tonanitla, Méx.— En el centro de Tonanitla la vida transcurre en calma, en algunos momentos hasta en silencio, sólo se escucha la máquina manual con la que hace tortillas la dueña del negocio Chily Willy, a la que acuden a comer pancita, quesadillas gigantes, tlacoyos y otros antojitos los residentes de esta comunidad mexiquense que se encuentra a ocho kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras emblemáticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El reloj de la iglesia que se encuentra en la plaza principal suena durante todo el día, para recordarle a los habitantes que es la hora de la misa y que es tiempo de que vayan por sus hijos a la escuela primaria a las 12:30 horas y presurosas corren algunas de las madres para recibirlos y regresar a casa.

Antes de que los alumnos de ese plantel concluyeran las clases, a las pistas del AIFA ya habían llegado varios aviones de carga. Las llegadas, salidas, despegues, aterrizajes, tanto de pasajeros y aviones por ahora no han cambiado el estilo de vida de los tonanitlenses, aunque se encuentran a menos de 15 minutos de distancia de la terminal aérea.

Los casi 15 mil habitantes de esa localidad, según el censo del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) continúan con sus actividades cotidianas.

Roberto Rivero es conductor de un taxi irregular que está estacionado en el primer cuadro de Tonanitla, a la espera de pasajeros. “Pues todavía ninguno (viaje), todavía falta terminar, todavía falta, como apenas está empezando todavía no, ya será cuando terminen y ya se ponga en forma va a haber mejores beneficios, pero ahorita de momento no. No hay mucha actividad”, dijo.

Para Gerardo Linares, un lustrador de calzado, la construcción primero y luego la operación del aeropuerto sí ha traído beneficios palpables a la región.

“En cierta forma sí, en lo personal, sí ha beneficiado mucho, porque la verdad sí nos dio un buen realce a la comunidad del municipio de Tonanitla. Sobre todo en las vialidades; la Mexiquense, la verdad sí nos ha beneficiado, es de gran ayuda, cuando nos hacíamos a veces una hora hoy nos hacemos 10, 15 minutos a Ecatepec”, relató.

Taxistas esperan en las inmediacioes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles la llegada de pasajeros, para ofrecerles su servicio. Foto: Diego Simón / El Universal

Magaly, una vendedora de aguas frescas, originaria del vecino municipio de Nextlalpan, coincidió en que por el funcionamiento del aeropuerto sí ha mejorado la vida de las poblaciones aledañas.

“Hay un poquito más de gente. Las vialidades apenas las están arreglando, hay muchos baches por los camiones que estuvieron pasando”, señaló, aunque, “lo que quieren (los vecinos) es el Tren Suburbano”.

En Tonanitla, que fue parte del lago Xaltocan, el cual ya no existe, el camino libre que inauguró el 16 de febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador conecta al AIFA en menos de 10 minutos y a Ecatepec, a la altura del Puente de Fierro, en la Vía Morelos, en menos de 10 minutos también.

Los vecinos de Tonanitla, el municipio más joven del Estado de México —creado en 2003— se mantienen expectantes de que el desarrollo prometido aterrice pronto y no se les vaya el vuelo del progreso sin darse cuenta.

Conectividad para la región

Antes de la construcción de la terminal aérea era un suplicio para miles de habitantes que viven en esa zona trasladarse de un punto a otro, pero eso ha cambiado.

“A toda la población nos está sirviendo de manera impresionante, hablo por ejemplo del Circuito Exterior Mexiquense en todos los municipios de la región podemos llegar de manera gratuita, es decir, llegamos al aeropuerto sin pagar, Tultepec, Tultitlán, Jaltenco, Nextlalpan, Tonanitla, Melchor Ocampo, Zumpango.

“La movilidad se disparó y gratuita, por ejemplo, la otra vialidad que nos ayudó mucho es el libramiento Tonanitla, que va del aeropuerto a Ecatepec, cuando agarras el libramiento para llegar a Ecatepec en 20 minutos ya estás en Puente de Fierro sin ningún problema, librándonos de la Vía López Portillo; la Mexiquense, todo ese tema de tráfico, todas las vialidades que se han hecho nos han servido mucho”, afirmó Marco Antonio Cruz, presidente de la Comisión Especial de Desarrollo Aeroportuario del Congreso del Estado de México.

El diputado local morenista reconoció que las fuentes de trabajo no han sido muchas.

“No ha crecido como se tiene planeado, la última etapa está proyectada para 2050, la segunda etapa para 2030, estamos todavía en la primera etapa, pero sabemos que el crecimiento será considerable, no hay todavía un establecimiento importante de empresas pero ha ido creciendo poco a poco”, indicó.

En unos meses se pondrá en operación el T-Mex Park Nexpark, que será el centro logístico más importante de América Latina y está ubicado en el municipio de Nextlalpan, a un costado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Aún no hay un crecimiento importante de población, pero en su momento lo habrá. “¿Por qué digo afortunadamente que todavía no? Porque los municipios no estamos preparados para recibir un impacto de mayor población (...) todavía no tenemos las vialidades preparadas para recibir mucho peso, no tenemos los pozos suficientes para suministrarles el agua, eso se irá haciendo conforme vaya creciendo el aeropuerto”, mencionó el legislador de Morena.

Por la construcción de las obras complementarias del AIFA se dañaron varias vialidades por donde circulaban los vehículos pesados que transportaban los materiales para el proyecto que aún no se han reparado, entre ellas la avenida San Antonio en Tultepec, la avenida Recursos Hidráulicos en Tultepec-Tultitlán y la avenida Santa Inés en Nextlalpan.

La apertura de nuevas vialidades ha permitido a los pobladores reducir sus tiempos de traslado entre 10 y 15 minutos hacia Ecatepec. Foto: Diego Simón / El Universal

Las autoridades locales solicitaron que se coloque concreto hidráulico para que soporten el peso y la cantidad de vehículos que circulan ahora y que aumentarán en proporción a las siguientes etapas en las que está planeado el aeródromo.