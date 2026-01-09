Más Información

Por obras de mejora del , este sábado dejará de operar en su tramo de a las 22:30 horas.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que , a partir de las 22:00 horas, el servicio del Tren Ligero dejará de brindar servicio por trabajos de remodelación.

Indicó que se implementará servicio de apoyo unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), hasta las 23:30 horas, de Tasqueña a Xochimilco.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) indicó que se efectuará el montaje de una estructura en la estación La Noria, como parte de las acciones de mejora del tren.

