La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 25 de julio se tiene previsto una movilización del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac, a las 11 horas, en la Casa Comunitaria de San Pedro Cuajimalpa. Llevarán a cabo un foro informativo sobre la propuesta de la "Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos", que se encuentra actualmente en proceso de consulta nacional tras ser aprobada por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. con miras a presentarse formalmente ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre de 2026.

El Comité Ejecutivo de Democrats Abroad se manifestará a las 11 horas en el Monumento a la Revolución, en el marco de la "Jornada binacional de acción y rendición de cuentas", realizarán una "Vigilia por las Familias Latinas" como acto de memoria, solidaridad y exigencia de justicia para todas las personas migrantes y sus familias que han sufrido violencia o han fallecido durante operativos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

El grupo Acción Comunitaria Pedregales se manifestará a las 11:30 horas, en el Estadio Banorte, para realizar el evento "Semillero antimundialista", para discutir y trazar las rutas de organización frente a la privatización el despojo y los impactos sociales que dejó la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Las Hijas de la Cannabis realizarán un evento al mediodía, en la Plaza Tlaxcoaque, para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis con respeto a la perspectiva de género.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se reunirá a las 13:30 horas en el Panteón San Fernando, en el marco de la jornada 100 acciones por Fidel, presentaran el conversatorio "Del cuartel Moncada a nuestros dias: Cuba y la vigencia de la rebeldia".

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El grupo Semillas Guinda se reunirá a las 13:30 horas, en el Pilares Vasco de Quiroga, en GAM, llevarán a cabo un evento denominado "Asamblea Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular" para dialogar, organizarse y fortalecer la participación ciudadana en la construcción de un mejor país.

La Brigada Sumud estará a las 14 horas en el Museo León Trotsky, para llevar a cabo una reunión para coordinar las próximas acciones a seguir y fortalecer la organizacion en solidaridad con el pueblo palestino y el movimiento global antiimperialista.

El colectivo Neon Protest llegará a las 15:30 al Parque Lincoln, para la manifestación "En nombre del reino animal", en defensa de los derechos de los animales y la abolición total de toda explotación animal, ya sea para la confección de ropa, alimentación, investigación, entretenimiento y cría.

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El colectivo Guitarras Libertarias estará a las 15 horas en el Auditorio Che Guevara, montando diversas actividades artísticas y culturales para exigir la libertad de todos los presos políticos y un alto a la persecución de activistas por delitos fabricados de la comunidad mazateca de Eloxochitlán, Oaxaca; así como por una solidaridad activa, antiautoritaria y sin fronteras.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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