Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Con motivo del 115 Aniversario de la , que se conmemora el 20 de noviembre, la Secretaría de Movilidad () informó el ajuste de horarios de operación del transporte que se aplicará el .

La apertura y cierre serán en los siguientes horarios:

, 07:00 a 00:00 horas; Metrobús, 05:00 a 00:00 horas; Tren Ligero, 07:00 a 23:30 horas; Servicio de Apoyo Tren Ligero por obras en la estación Tasqueña 07:00 a 23:30 horas; Cablebús, 07:00 a 23:00 horas.

En el caso de Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, 06:00 a 23:30 horas; Trolebús línea 12, 05:30 a 23:30 horas; Trolebús 10, 11 y 13, 05:00 a 00:00 horas; Red de Transporte de Pasajeros, 05:00 a 00:00 horas; Ecobici, 05:00 a 00:30 horas; biciestacionamientos, 07:00 a 00:00 horas.

Los Parquímetros y Módulos de Control Vehicular y Licencias no prestarán servicio. Además, los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.

La Secretaría de Movilidad recordó que se permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP. El acceso con bicicleta estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de la unidad.

