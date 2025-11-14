Con motivo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó el ajuste de horarios de operación del transporte que se aplicará el lunes 17 de noviembre.

La apertura y cierre serán en los siguientes horarios:

Metro, 07:00 a 00:00 horas; Metrobús, 05:00 a 00:00 horas; Tren Ligero, 07:00 a 23:30 horas; Servicio de Apoyo Tren Ligero por obras en la estación Tasqueña 07:00 a 23:30 horas; Cablebús, 07:00 a 23:00 horas.

En el caso de Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, 06:00 a 23:30 horas; Trolebús línea 12, 05:30 a 23:30 horas; Trolebús 10, 11 y 13, 05:00 a 00:00 horas; Red de Transporte de Pasajeros, 05:00 a 00:00 horas; Ecobici, 05:00 a 00:30 horas; biciestacionamientos, 07:00 a 00:00 horas.

Leer también: Comercios de Paseo de la Reforma colocan vallas y protecciones previo a marcha de la Generación Z

Los Parquímetros y Módulos de Control Vehicular y Licencias no prestarán servicio. Además, los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.

La Secretaría de Movilidad recordó que se permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP. El acceso con bicicleta estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de la unidad.

#Aviso: Estos son los horarios de la #RedDeMovilidadIntegrada para el lunes 17 de noviembre 🚡🚌🚇🚃🚲 ¡Planifica tus viajes! pic.twitter.com/xnhDIHP2zF — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 15, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr