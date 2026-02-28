La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 28 de febrero se tiene prevista una concentración de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual a las 10 horas en el Parque del Mestizaje, en la colonia Santa Isabel Tola. Llevarán a cabo el evento "Caravana del orgullo", con la finalidad de visibilizar y combatir las violencias, discriminación y exclusión que enfrentan las personas de la diversidad sexual.

Líderes Cristianos realizarán un ensayo rumbo a la "Marcha para Jesús 2026", en el Monumento a la Revolución, a las 10 horas.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se manifestará en Palacio Nacional a las 9:30 horas. Denuncian un aumento en el hostigamiento represión y violencia institucional en el estado de Chiapas durante febrero de 2026.

El Comité Organizador del Premio "Carlos Montemayor" se hará presente en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a las 10 horas, para la ceremonia de entrega del "Premio Nacional Carlos Montemayor 2025-2026".

El Frente de la Juventud Comunista del Valle de México se reunirá en el Deportivo Perú, en Tláhuac, a las 10 horas. Realizarán la Jornada de Solidaridad con Cuba.

El grupo Animal Save Movement México llevará a cabo la Campaña 100 Cafés en demanda de más opciones basadas en plantas en los menús de restaurantes y cafeterías locales. El evento será a las 11 horas en la Glorieta de Los Insurgentes.

El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos llevará a cabo un evento en el Hemiciclo a Juárez, a las 11 horas. Otorgarán una rueda de prensa para dar a conocer los espacios libres de apartheid israelí.

La Asamblea General del Pueblo de San Gregorio Atlapulco tendrá una reunión a las 11 horas en la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, en Xochimilco. Acordarán las acciones a seguir en defensa del territorio.

El Colectivo Plataforma 420 se manifestará a las 13 horas en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México. Realizarán un evento político-cultural y una mesa informativa sobre la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El Grupo Voces por la Liberación Animal hará un performance en el Palacio de Bellas Artes, a las 15 horas. La representación "Explotadas por su leche", busca visibilizar a las víctimas de la industria láctea.

El colectivo Anonymous for the Voiceless México realizará un evento en la calle de Madero, a las 18 horas. Buscan generar conciencia social y promover un cambio de hábitos, impulsando la adopción del veganismo.

El colectivo Cultura sin Tortura Ciudad y Estado de México se manifestará en el Palacio de Bellas Artes, a las 17 horas. Llevarán a cabo una acción artística e informativa contra la tauromaquia en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl